Théâtre LA FERME DES ANIMAUX L’échiquier Pouzauges

L’échiquier 14 Rue de la Fournière Pouzauges Vendée

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2026-03-03 20:30:00

fin : 2026-03-03

2026-03-03

La tyrannie à la ferme Une adaptation de La Ferme des animaux de Georges Orwell dans un décor de Far-West.

Cette fable animalière, devenue un classique, résonne de manière féroce aujourd’hui, en questionnant le pouvoir politique face à nos libertés.

Cette histoire, où les animaux deviennent maîtres de leur ferme, illustre le mécanisme de soumission et de manipulation d’une communauté. L’adaptation théâtrale joue avec les codes de la fable et les références cinématographiques.

Ce décalage ludique emmène le spectateur dans l’imaginaire du récit mais révèle surtout la profondeur inquiétante du conte, dans un dialogue troublant avec notre actualité.

La ferme, le monde. Les animaux, les Hommes

Ce texte, devenu un classique et étudié au collège, garde une dimension toujours étonnement actuelle, et continue d’interroger le mécanisme du pouvoir politique face à nos libertés, avec la force déroutante de la fable animalière, un prisme qui a su acquérir une force de conviction et d’exemplarité au fil du temps, notamment auprès des plus jeunes, à travers les contes et les fables (comme celles de La Fontaine).

C’est pourquoi Orwell, face à l’avènement terrible des régimes dictatoriaux comme le régime stalinien ou nazi, recourt à la puissance de la fable, qui permet de faire ressortir avec pertinence l’exemplarité de ce processus historique. L’histoire d’Orwell fait passer de la domination et de l’exploitation des animaux par l’homme (déjà sujet de réflexion actuel, pertinent et écologique) à un régime inédit et imaginaire où l’animal devient lui-même tyran de ses congénères, à un degré plus élevé encore, et l’auteur nous montre toutes les étapes de cette mécanique de soumission, de prise de contrôle et d’exploitation d’une communauté.

Tout public dès 12 ans .

L’échiquier 14 Rue de la Fournière Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 61 46 10

English :

Tyranny on the farm An adaptation of George Orwell’s Animal Farm, set in the Wild West.

German :

Tyrannei auf dem Bauernhof Eine Adaption von Georges Orwells « Farm der Tiere » in einer Wild-West-Kulisse.

Italiano :

La tirannia nella fattoria Un adattamento de La fattoria degli animali di George Orwell ambientato nel selvaggio West.

Espanol :

Tiranía en la granja Una adaptación de Rebelión en la granja de George Orwell ambientada en el Salvaje Oeste.

