Théatre La Langue des crêpes Saint-Avenue Izella Plogastel-Saint-Germain

Plogastel-Saint-Germain

Théatre La Langue des crêpes

Saint-Avenue Izella Gaec Saint Avé Plogastel-Saint-Germain Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

En tournant des crêpes, Jean Philippe Davodeau s’interroge pourquoi ne lui a-t-on pas transmis la langue bretonne que parlaient ses grands-parents ? Comment est-il possible de ne pas transmettre sa langue maternelle ? En pleine crise existentielle, le comédien s’en remet alors à la psychanalyse et à la sociologie pour comprendre ce qui s’est passé au pays . En ouvrant la boîte de Pandore il se retrouve alors dépassé par des situations insensées. Nous voilà pris dans un cabaret conférence déjanté pour revenir aux racines du silence. Avec cette nouvelle création, la compagnie Goémon Goéland initie une réflexion sur la non transmission des langues et sur les souffrances que cela engendre. .

Saint-Avenue Izella Gaec Saint Avé Plogastel-Saint-Germain 29710 Finistère Bretagne +33 6 24 08 04 47

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English : Théatre La Langue des crêpes

L’événement Théatre La Langue des crêpes Plogastel-Saint-Germain a été mis à jour le 2026-04-29 par OT HAUT PAYS BIGOUDEN