Informations pratiques

Saint-Léon-sur-Vézère

Théâtre La musicomanie d’Audinat

Place de l’église Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 19:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-18

20h. Un faux musicien tente de duper un baron mélomane pour conquérir sa fille et sa fortune, dans une farce comique et déjantée.

La Musicomanie est une comédie en un acte et en prose de Nicolas-Medard Audinot (parfois orthographié Audinat), créée à Paris en 1779.

Le sujet Un baron fou de musique n’accepte chez lui que des mélomanes.

L’intrigue Un séducteur se déguise en musicien pour tromper le baron. Il veut la main et l’argent de sa fille.

Le ton Une farce comique et folle .

Place de l’église Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 72 00

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English : Théâtre La musicomanie d’Audinat

8 p.m. A fake musician tries to deceive a music-loving baron in order to win over his daughter and her fortune, in a comical and offbeat farce.

L’événement Théâtre La musicomanie d’Audinat Saint-Léon-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère