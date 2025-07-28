Théâtre LA PROCHAINE FOIS QUE TU MORDRAS LA POUSSIERE L’échiquier Pouzauges

Théâtre LA PROCHAINE FOIS QUE TU MORDRAS LA POUSSIERE

L'échiquier 14 Rue de la Fournière Pouzauges Vendée

Tarif : 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-01-20 20:30:00

fin : 2026-01-20

Date(s) :

2026-01-20

Adaptation du roman de Panayotis Pascot, Paul Pascot met en scène ce récit d’autofiction aussi intime qu’émouvant.

Si tu colles ton doigt sur un miroir, le doigt en réflexion ne touchera jamais ton vrai doigt. […] Peut‐être que c’est ça, que j’ai toujours un millimètre d’écart, que tout me frôle, passe tout près mais ne me touche jamais. Il va bientôt mourir et je tiens ce “millimètre d’écart” de lui. Évidemment c’est une protection et il faut apprendre à ses enfants à se protéger aussi. Lui résiste face à la pénétration. Quand il sent que ça commence à rentrer, qu’il est sur le point d’être touché, d’être vulnérable. Il se lève et il part. Il quitte la pièce et un peu plus la vie par la même occasion.

Dans le miroir d’une salle d’attente d’hôpital, face à son fils, le père réapparaît. Des deux, qui sera le prochain à mordre la poussière ? .

English :

Adapting Panayotis Pascot?s novel, Paul Pascot directs this intimate and moving tale of autofiction.

German :

In der Adaption des Romans von Panayotis Pascot führt Paul Pascot Regie bei dieser ebenso intimen wie bewegenden autofiktionalen Erzählung.

Italiano :

Adattando il romanzo di Panayotis Pascot, Paul Pascot dirige questo intimo e commovente racconto di autofiction.

Espanol :

Adaptación de la novela de Panayotis Pascot, Paul Pascot dirige esta íntima y conmovedora historia de autoficción.

