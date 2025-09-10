Théâtre La raison du plus fou, Rousseau vs Diderot Espace Molière Luxeuil-les-Bains

Espace Molière 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Début : 2026-02-05 20:30:00

fin : 2026-02-05 22:00:00

2026-02-05

Jean-Jacques Rousseau vient de finir le livre de sa vie “Les confessions”. Un ouvrage où il règle ses comptes avec son ami de vingt ans, Denis Diderot. Il vient en faire des lectures publiques à Paris. Le pouvoir religieux est satisfait car il va de nouveau inciter le roi à emprisonner Diderot et interdire son œuvre “L’Encyclopédie”. Livre impie, pour l’Eglise, puisque Dieu n’est plus mis au centre de la création.

Un soir, Diderot vient voir Rousseau pour qu’il cesse ses critiques, mais Rousseau refuse car, selon lui, la sincérité n’a pas de prix. Diderot propose alors de le défier aux échecs. Le gagnant décidera du sort de l’autre. Une partie insensée s’engage alors. Cette pièce est l’histoire d’une amitié déçue qui prend aussi le public à témoin et éclaire d’une façon humoristique les pensées de ces deux philosophes. Et vous découvrirez qu’elles sont encore amplement d’actualité.

Artistes Grégory Baquet et Franck Mercadal.

Par la compagnie Vive.

À l’Espace Molière à 20h30.

Tarif normal 15€ / Tarif réduit 13€ / Tarif abonné 9€ / Tarif Jeunes 9€.

Réservation au 03 84 40 56 20. .

Espace Molière 16 Rue des Thermes Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 40 56 20 poleculturel@luxeuil-les-bains.fr

