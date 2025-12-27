Théâtre la revanche d’une brune Casino Tranchant Luc-sur-Mer

Théâtre la revanche d’une brune

Casino Tranchant 20 Rue Guynemer Luc-sur-Mer Calvados

Début : 2026-09-25 21:00:00

fin : 2026-09-25 22:30:00

2026-09-25

Sonia est au bord de la crise de nerfs ! Son patron, le psychologue Emmanuel Carton avec qui elle entretient une relation depuis plus de 5 ans a décidé de partir à Venise avec sa femme (un voyage que Sonia avait entièrement organisé pour partir avec lui en amoureux !). Furieuse, elle décide de ruiner sa réputation en recevant ses patients à sa place.

Entre deux séances délirantes, de nouvelles révélations rendront sa vengeance encore plus croustillante… .

Casino Tranchant 20 Rue Guynemer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie

English :

Sonia has been in a relationship for over 5 years with her boss, who is leaving for Venice with his wife. Furious, she decides to ruin his reputation by seeing his patients in his place

