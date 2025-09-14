Théâtre « La Tournée » Calamane

Théâtre « La Tournée » Calamane dimanche 1 février 2026.

Théâtre « La Tournée »

Calamane Lot

Tarif : – – 5 EUR

Début : 2026-02-01 17:00:00

2026-02-01

Tout quitter, partir loin, loin de tout, tout laisser, laisser faire, faire le tri.

En quête de racines, en plein cœur du Quercy, il emprunte un nouveau chemin de vie. Celui d’un facteur. Timbré, un peu enveloppé. Entre solitude et devoir d’aider les autres, vendre des calendriers et amadouer les chiens enragés, il lutte pour accomplir son devoir de facteur dernier lien social entre toutes les personnes de sa tournée !

A partir de 12 ans. .

Calamane 46150 Lot Occitanie

English :

To leave everything, to go far away, far from everything, to leave everything, to let everything go, to sort things out.

In search of his roots, in the heart of the Quercy region, he sets out on a new path in life

German :

Alles hinter sich lassen, in die Ferne schweifen, alles zurücklassen, machen lassen, aussortieren.

Auf der Suche nach seinen Wurzeln, im Herzen des Quercy, schlägt er einen neuen Lebensweg ein

Italiano :

Lasciare tutto, andare lontano, lontano da tutto, lasciare tutto, lasciare che le cose siano, risolvere le cose.

Alla ricerca delle sue radici, nel cuore della regione del Quercy, intraprende un nuovo percorso di vita

Espanol :

Dejarlo todo, irse lejos, lejos de todo, dejarlo todo, dejar que las cosas sean, arreglar las cosas.

En busca de sus raíces, en el corazón de la región de Quercy, emprende un nuevo camino en la vida

