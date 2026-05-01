Théâtre L’Amour est dans l’après… longtemps après ! Lanouaille
Théâtre L’Amour est dans l’après… longtemps après ! Lanouaille samedi 30 mai 2026.
Lanouaille
Théâtre L’Amour est dans l’après… longtemps après !
Salle des fêtes Lanouaille Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Une comédie truculente et périgourdine de Richard Braida, présentée par l’association théâtrale Les Grands Enfants.
Organisé par l’école de musique intercommunale La Puce à l’Oreille. .
Salle des fêtes Lanouaille 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 70 57 62 contact@lapucealoreille24.fr
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English : Théâtre L’Amour est dans l’après… longtemps après !
L’événement Théâtre L’Amour est dans l’après… longtemps après ! Lanouaille a été mis à jour le 2026-05-08 par Isle-Auvézère
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