Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Théâtre L’Amour est dans l’après… longtemps après ! Lanouaille

Théâtre L’Amour est dans l’après… longtemps après ! Lanouaille

Théâtre L’Amour est dans l’après… longtemps après ! Lanouaille samedi 30 mai 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 24270 Lanouaille

Département : Dordogne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Lanouaille

Théâtre L’Amour est dans l’après… longtemps après !

Salle des fêtes Lanouaille Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:30:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Une comédie truculente et périgourdine de Richard Braida, présentée par l’association théâtrale Les Grands Enfants.

Organisé par l’école de musique intercommunale La Puce à l’Oreille.   .

Salle des fêtes Lanouaille 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 70 57 62  contact@lapucealoreille24.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre L’Amour est dans l’après… longtemps après !

L’événement Théâtre L’Amour est dans l’après… longtemps après ! Lanouaille a été mis à jour le 2026-05-08 par Isle-Auvézère

À voir aussi à Lanouaille (Dordogne)