Lanouaille

Théâtre L’Amour est dans l’après… longtemps après !

Salle des fêtes Lanouaille Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Une comédie truculente et périgourdine de Richard Braida, présentée par l’association théâtrale Les Grands Enfants.

Organisé par l’école de musique intercommunale La Puce à l’Oreille. .

Salle des fêtes Lanouaille 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 70 57 62 contact@lapucealoreille24.fr

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L’événement Théâtre L’Amour est dans l’après… longtemps après ! Lanouaille a été mis à jour le 2026-05-08 par Isle-Auvézère