Théâtre « L’amour n’a pas d’âge »

Lacapelle Lacapelle-Marival Lot

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13 21:45:00

2026-06-13

Compagnie l’Echappée belle

Compagnie l’Echappée belle

Les personnes âgées ont-elles, elles aussi, le droit de s’aimer et d’avoir une sexualité ? D’avoir la folie en tête et du soleil au cœur ? Après la solitude, une séparation ou la perte d’un conjoint, est-il possible de vibrer et de fredonner à nouveau des chansons d’amour au creux d’une épaule ?

Ils s’appellent Georges, Marie, Philippe, Sophie… ils se retrouvent chaque semaine à La Dolce Vita, un dancing tenu par Luigi. Ils espèrent la rencontre, ils désirent, ils frissonnent. Librement inspiré de témoignages réels, L’amour n’a pas d’âge donne à entendre la voix légère, parfois amère mais toujours touchante, de celles et ceux qui ont décidé de ne jamais se mettre en retraite de la vie. .

Lacapelle Lacapelle-Marival 46000 Lot Occitanie

English :

Compagnie l’Echappée belle

Do the elderly also have the right to love and have sex? To have madness on their minds and sunshine in their hearts? After loneliness, a separation or the loss of a spouse, is it possible to vibrate and hum love songs again in the hollow of a shoulder?

Their names are Georges, Marie, Philippe, Sophie? they meet every week at La Dolce Vita, a dance hall run by Luigi

German :

Compagnie l’Echappée belle

Haben auch ältere Menschen das Recht, sich zu lieben und eine Sexualität zu haben? Die Verrücktheit im Kopf und die Sonne im Herzen zu haben? Ist es möglich, nach Einsamkeit, Trennung oder Verlust des Ehepartners wieder Liebeslieder zu singen und sich an die Schulter zu klammern?

Sie heißen Georges, Marie, Philippe, Sophie ? und treffen sich jede Woche im La Dolce Vita, einem Tanzlokal von Luigi

Italiano :

Compagnie l’Echappée belle

Anche gli anziani hanno il diritto di amare e fare sesso? Di avere la follia nella mente e il sole nel cuore? Dopo un periodo di solitudine, una separazione o la perdita di un coniuge, è possibile essere di nuovo vivaci e canticchiare canzoni d’amore nell’incavo di una spalla?

Si chiamano Georges, Marie, Philippe, Sophie e si incontrano ogni settimana a La Dolce Vita, una sala da ballo gestita da Luigi

Espanol :

Compagnie l’Echappée belle

¿También las personas mayores tienen derecho a amar y a tener relaciones sexuales? ¿A tener locura en la cabeza y sol en el corazón? Tras un periodo de soledad, separación o pérdida del cónyuge, ¿es posible volver a vibrar y tararear canciones de amor en el hueco de un hombro?

Se llaman Georges, Marie, Philippe, Sophie… y se reúnen cada semana en La Dolce Vita, una sala de baile regentada por Luigi

