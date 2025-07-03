Théâtre « L’art de ne pas dire » avec Clément Viktorovitch

Espace Culturel René Cassin La Gare Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2026-01-30 20:30:00

fin : 2026-01-30 21:45:00

2026-01-30

Dans la continuité de son livre Le Pouvoir Rhétorique, Clément Viktorovitch, docteur en science politique, soucieux de vulgarisation sur France Info, Clique ou Quotidien, apparaît pour la première fois au théâtre dans une fiction grinçante.

Il y incarne le conseiller en communication du Président de la République qui, après avoir été brutalement évincé, cherche à se venger. Son arme ? Une conférence, dans laquelle il décide de dévoiler tous les secrets qu’ils ont utilisés pour conquérir le pouvoir…

À travers ce premier seul en scène, Clément Viktorovitch fait plus que transmettre des outils de décryptage il interroge la place même du discours dans notre vie politique. Quand les mots se voient vidés de leur contenu, quand la communication se résume à un art de ne pas dire, comment se forger encore une opinion ? Reste-t-il seulement possible de débattre ? Et si, ce que nous avons perdu en chemin, c’était tout simplement… le sens même de la démocratie ?

Théâtre

Durée 1h15

Conseillé à partir de 14 ans

Placement numéroté

Tarif B 15€ à 25€

Interprétation Clément Viktorovitch Ecriture Ferdinand Barbet et Clément Viktorovitch Mise en scène et Scénographie Ferdinand Barbet Création lumière Gautier Devoucoux Musiques Hugo Sempé -Création costume Augustin Rolland Production Gilles Mattana/Agoram Productions et l’Académie Rhétorique .

Espace Culturel René Cassin La Gare Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 05 00 ecc.r.cassin@ville-fontenaylecomte.fr

English :

Following on from his book Le Pouvoir Rhétorique (Rhetorical Power), Clément Viktorovitch, Ph.D. in political science and popularizer on France Info, Clique and Quotidien, appears for the first time on stage in a gritty drama.

German :

Im Anschluss an sein Buch Le Pouvoir Rhétorique tritt Clément Viktorovitch, Doktor der Politikwissenschaft und um Popularisierung bemüht bei France Info, Clique oder Quotidien, zum ersten Mal auf dem Theater in einer knirschenden Fiktion auf.

Italiano :

Sulla scia del suo libro Le Pouvoir Rhétorique (Il potere retorico), Clément Viktorovitch, che ha conseguito un dottorato in scienze politiche ed è un popolare conduttore di France Info, Clique e Quotidien, appare per la prima volta sul palcoscenico in un dramma grintoso.

Espanol :

Tras su libro Le Pouvoir Rhétorique (El poder retórico), Clément Viktorovitch, doctor en Ciencias Políticas y popular locutor en France Info, Clique y Quotidien, se sube por primera vez a un escenario en un drama descarnado.

