Théâtre L'Avare Limoges Limoges lundi 23 février 2026.
20 Rue des Coopérateurs Limoges Haute-Vienne
Début : 2026-02-23
fin : 2026-02-25
2026-02-23 2026-02-24 2026-02-25 2026-02-26
Spectacle de 2H30,
Le théâtre de l'Union propose le spectacle « L'Avare » mis en scène par Clément Poirée. Dans cette version, l'avarice d'Harpagon est poussée à l'extrême. Le spectacle se joue avec une troupe… presque à poil ! La mise en scène invite les spectateurs et spectatrices à participer à la pièce en apportant des vêtements ou des objets.
Réservations et informations complémentaires auprès du théâtre (en lien).
