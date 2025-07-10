Théâtre L’Avare Limoges Limoges

Théâtre L’Avare Limoges

20 Rue des Coopérateurs Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-02-23 2026-02-24 2026-02-25 2026-02-26

Spectacle de 2H30,

Le théâtre de l’Union propose le spectacle « L’Avare » mis en scène par Clément Poirée. Dans cette version, l’avarice d’Harpagon est poussée à l’extrême. Le spectacle se joue avec une troupe… presque à poil ! La mise en scène invite les spectateurs et spectatrices à participer à la pièce en apportant des vêtements ou des objets.

Réservations et informations complémentaires auprès du théâtre (en lien). .

20 Rue des Coopérateurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 90 00

