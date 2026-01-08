Théâtre Le cimetière des éléphants Rue Edmond Michelet Penmarch
samedi 9 mai 2026.
Théâtre Le cimetière des éléphants
Rue Edmond Michelet Maison Pour Tous Penmarch Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Le cimetière des éléphants Adaptation de la pièce de Jean-Paul Daumas
Quatre femmes d’un âge certain ont choisi de s’installer dans une pension de famille en bord de mer, où elles se sont retranchées en attendant l’arrivée d’un beau temps incertain. Elles y ont pris leurs habitudes, mêlant passé réel et supposé, mentant avec humour ou gravité en des simulacres de combat dont elles connaissent la vanité de l’enjeu…. Une cinquième arrive et va perturber leur quotidien les entraînant vers la fin de saison .
Participation au chapeau. .
Rue Edmond Michelet Maison Pour Tous Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 6 22 88 87 42
