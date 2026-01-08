Théâtre Le cimetière des éléphants Rue Edmond Michelet Penmarch

Théâtre Le cimetière des éléphants

Rue Edmond Michelet Maison Pour Tous Penmarch Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Le cimetière des éléphants Adaptation de la pièce de Jean-Paul Daumas

Quatre femmes d’un âge certain ont choisi de s’installer dans une pension de famille en bord de mer, où elles se sont retranchées en attendant l’arrivée d’un beau temps incertain. Elles y ont pris leurs habitudes, mêlant passé réel et supposé, mentant avec humour ou gravité en des simulacres de combat dont elles connaissent la vanité de l’enjeu…. Une cinquième arrive et va perturber leur quotidien les entraînant vers la fin de saison .

Participation au chapeau. .

+33 6 22 88 87 42

