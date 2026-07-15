Théâtre: Le CV de Dieu Salle des Fêtes Lescar

Informations pratiques

Lescar

Théâtre: Le CV de Dieu

Salle des Fêtes Allée des Près Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:30:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Après avoir créé le ciel, la Terre, les animaux et l’Homme, Dieu commença à s’ennuyer.

Il lui fallait de l’activité. Il décida de chercher du travail et, comme tout un chacun, il

rédigea son curriculum vitae. Arrive un premier rendez-vous d’embauche. Mais tout

Dieu qu’il est, tout ne va pas se passer comme il l’espérait…

Mise en scène Dominique Durozier .

Salle des Fêtes Allée des Près Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98 lesmutinsdelescar@orange.fr

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English : Théâtre: Le CV de Dieu

L’événement Théâtre: Le CV de Dieu Lescar a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Pau