Théâtre: Le CV de Dieu Salle des Fêtes Lescar
vendredi 16 octobre 2026 · Salle des Fêtes · Lescar
Informations pratiques
Lescar
Théâtre: Le CV de Dieu
Salle des Fêtes Allée des Près Lescar Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:30:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Après avoir créé le ciel, la Terre, les animaux et l’Homme, Dieu commença à s’ennuyer.
Il lui fallait de l’activité. Il décida de chercher du travail et, comme tout un chacun, il
rédigea son curriculum vitae. Arrive un premier rendez-vous d’embauche. Mais tout
Dieu qu’il est, tout ne va pas se passer comme il l’espérait…
Mise en scène Dominique Durozier .
Salle des Fêtes Allée des Près Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98 lesmutinsdelescar@orange.fr
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English : Théâtre: Le CV de Dieu
L’événement Théâtre: Le CV de Dieu Lescar a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Pau
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