UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lescar

Théâtre: Le CV de Dieu Salle des Fêtes Lescar

vendredi 16 octobre 2026 · Salle des Fêtes · Lescar

Théâtre: Le CV de Dieu Salle des Fêtes Lescar

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle des Fêtes
Adresse
Allée des Près
Ville
64230 Lescar
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
10 10 13 Tarif de base plein tarif

Lescar

Théâtre: Le CV de Dieu

Salle des Fêtes Allée des Près Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:30:00
fin : 2026-10-16

Date(s) :
2026-10-16

Après avoir créé le ciel, la Terre, les animaux et l’Homme, Dieu commença à s’ennuyer.
Il lui fallait de l’activité. Il décida de chercher du travail et, comme tout un chacun, il
rédigea son curriculum vitae. Arrive un premier rendez-vous d’embauche. Mais tout
Dieu qu’il est, tout ne va pas se passer comme il l’espérait…

Mise en scène Dominique Durozier   .

Salle des Fêtes Allée des Près Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98  lesmutinsdelescar@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre: Le CV de Dieu

L’événement Théâtre: Le CV de Dieu Lescar a été mis à jour le 2026-07-12 par OT Pau

À voir aussi à Lescar (Pyrénées-Atlantiques)