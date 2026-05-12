Théâtre Le Diable au Cor Salle des fêtes Saint-Laurent-Médoc

Saint-Laurent-Médoc

Théâtre Le Diable au Cor

Salle des fêtes 6 Rue du Gén de Gaulle Saint-Laurent-Médoc Gironde

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

Les Drôles Gaillanais en représentation avec la comédie Le diable au Cor Qui est donc réellement Agénor de Marcy-Beaupré, qui s’époumone à souffler dans son cor de chasse ? Bien malin qui saura le deviner, parmi les personnes qui se trouvent réunies dans son manoir, et qui jouent tous un double jeu.

Les Drôles Gaillanais, en interprétant cette pièce de Christian Rossignol sauront préserver le suspense jusqu’à la fin, au travers de situations comiques et loufoques qui maintiendront les spectateurs en haleine, de rebondissements en rebondissements. .

Salle des fêtes 6 Rue du Gén de Gaulle Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 26 04 63

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English :

L’événement Théâtre Le Diable au Cor Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Médoc-Vignoble