Théâtre Le Diable au Cor Salle des fêtes Saint-Laurent-Médoc
Théâtre Le Diable au Cor Salle des fêtes Saint-Laurent-Médoc samedi 26 septembre 2026.
Saint-Laurent-Médoc
Théâtre Le Diable au Cor
Salle des fêtes 6 Rue du Gén de Gaulle Saint-Laurent-Médoc Gironde
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
L’office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Les Drôles Gaillanais en représentation avec la comédie Le diable au Cor Qui est donc réellement Agénor de Marcy-Beaupré, qui s’époumone à souffler dans son cor de chasse ? Bien malin qui saura le deviner, parmi les personnes qui se trouvent réunies dans son manoir, et qui jouent tous un double jeu.
Les Drôles Gaillanais, en interprétant cette pièce de Christian Rossignol sauront préserver le suspense jusqu’à la fin, au travers de situations comiques et loufoques qui maintiendront les spectateurs en haleine, de rebondissements en rebondissements. .
Salle des fêtes 6 Rue du Gén de Gaulle Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 26 04 63
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L’événement Théâtre Le Diable au Cor Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Médoc-Vignoble
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