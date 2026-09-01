Théâtre le fil qui nous lie La pelle jaune La Croisille-sur-Briance
dimanche 27 septembre 2026 · La pelle jaune · La Croisille-sur-Briance
Informations pratiques
La Croisille-sur-Briance
Théâtre le fil qui nous lie
La pelle jaune 3 rue d’Offendorf La Croisille-sur-Briance Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 17:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Le fil qui nous lie est un voyage émotionnel à travers le temps et l’histoire d’une famille dans l’Espagne du siècle dernier . L’actrice Audrey Angellotti utilise le théâtre d’objets pour nous immerger dans l’histoire d’une petite fille pendant la guerre d’Espagne.
Spectacle pour enfants à partir de 8 ans. .
La pelle jaune 3 rue d’Offendorf La Croisille-sur-Briance 87130 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 71 01 75 lapellejaune@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre le fil qui nous lie
L’événement Théâtre le fil qui nous lie La Croisille-sur-Briance a été mis à jour le 2026-08-25 par Terres de Limousin
À voir aussi à La Croisille-sur-Briance (Haute-Vienne)
- Concert Marine M Godon La pelle jaune La Croisille-sur-Briance 12 septembre 2026