Théâtre le fil qui nous lie La pelle jaune La Croisille-sur-Briance

Informations pratiques

La Croisille-sur-Briance

Théâtre le fil qui nous lie

La pelle jaune 3 rue d’Offendorf La Croisille-sur-Briance Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 17:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Le fil qui nous lie est un voyage émotionnel à travers le temps et l’histoire d’une famille dans l’Espagne du siècle dernier . L’actrice Audrey Angellotti utilise le théâtre d’objets pour nous immerger dans l’histoire d’une petite fille pendant la guerre d’Espagne.

Spectacle pour enfants à partir de 8 ans. .

La pelle jaune 3 rue d’Offendorf La Croisille-sur-Briance 87130 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 71 01 75 lapellejaune@gmail.com

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English : Théâtre le fil qui nous lie

L’événement Théâtre le fil qui nous lie La Croisille-sur-Briance a été mis à jour le 2026-08-25 par Terres de Limousin