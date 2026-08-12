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AGENDA · Chavagnes-en-Paillers

Théâtre Le Gang des Chieuses Chavagnes-en-Paillers

vendredi 9 octobre 2026 · Chavagnes-en-Paillers

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Espace Molière
Ville
85250 Chavagnes-en-Paillers
Département
Vendée
Tarif

Chavagnes-en-Paillers

Théâtre Le Gang des Chieuses

Espace Molière Chavagnes-en-Paillers Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:30:00
fin : 2026-10-09

Date(s) :
2026-10-09

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Espace Molière Chavagnes-en-Paillers 85250 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 42 21 06 

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English :

L’événement Théâtre Le Gang des Chieuses Chavagnes-en-Paillers a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme du Pays de Saint Fulgent-Les Essarts