Théâtre Le Grand Blanc Salle des fêtes Laheycourt

Informations pratiques

Laheycourt

Théâtre Le Grand Blanc

Salle des fêtes 3 Rue Jules Henriot Laheycourt Meuse

Tarif : – – EUR

2.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-02 20:30:00

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Les rendez-vous culturels des 16 , en COPARY

“ Le Grand Blanc ”, Cie A demain J’espère (Besançon)

Théâtre tout public, à partir de 12 ans

Cette Compagnie est déjà venue sur le territoire (Andernay, en novembre 2022) avec le spectacle ObsolèteS et en étape de création pour ce spectacle en 2026 à Vassincourt.

Le spectacle se passera en plusieurs temps. Au départ les spectateurs font la queue, jusque-là c’est assez classique, avant un spectacle. Puis, les 3 comédiens vous embarqueront dans l’univers du Grand blanc.

J’espère que vous avez la santé ?

De façon ludique, comme souvent dans leur création de cette compagnie, les comédiens viendront nous faire réfléchir sur une question de société, à savoir la santé et son accès.

Drôle, touchant, inquiétant, cette création en cours de finalisation saura vous surprendre, enfin on l’espère.

Venez nombreux découvrir cette création théâtrale, pas comme les autres.

L’équipe Lilia ABAOUB (jeu) / Olivia DAVID (jeu) / Philippe GOBET (regard extérieur santé) / Fabien THOMAS (écriture, mise en scène, jeu).

Production Compagnie A demain j’espère / Coproductions la Copary 55 (coproduction, accueil en résidence, préachat), La Passerelle 63 (coproduction, accueil en résidence, préachat) / Soutiens Théâtre de l’Unité 25 (accueil en résidence d’écriture et de création), Association Du bitume et des plumes 25 (préachat), Poitiers Jeunes 54 (accueil en résidence de création), La Sarbacane 25 (préachat), Ségal’Arts 46 (préachat), Syndicat SUD 25 (préachat) Communauté de commune du Pays de Revigny (Copary) / Financements (acquis) Région Bourgogne-Franche-Comté (aide à l’écriture et aide à la création), Ville de Besançon (aide à l’écriture) / Financements (en cours) Ville de Besançon (aide à la création)

Réservation conseillée par tél ou mail à culture@copary.fr (ou le jour de l’évènement uniquement au 07 84 45 43 49 après la fermeture des bureaux le vendredi). Attention places limitées.

En partenariat avec la commune de Laheycourt et le CS2L.Tout public

2.5 .

Salle des fêtes 3 Rue Jules Henriot Laheycourt 55800 Meuse Grand Est +33 3 29 78 75 69 culture@copary.fr

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English :

%AB The 16 %BB Cultural Events, in COPARY

? Le Grand Blanc ?, Cie A demain J’espère (Besançon)

Theater—suitable for all ages, ages 12 and up

This theater company has already performed in the region (Andernay, in November 2022) with the show %AB Obsol%E8teS %BB and is currently in the development phase for this 2026 production in Vassincourt.

The performance will unfold in several stages. At first, the audience lines up—so far, so typical before a show. Then, the three actors will take you on a journey into the world of *Le Grand Blanc*.

I hope you’re all in good health?

In a playful way—as is often the case in this company’s productions—the actors will prompt us to reflect on a social issue: healthcare and access to it.

Funny, touching, and unsettling, this production—which is currently being finalized—is sure to surprise you—or so we hope.

We hope to see many of you come discover this theatrical production, unlike any other.

The Team: Lilia ABAOUB (actor) / Olivia DAVID (actor) / Philippe GOBET (external health consultant) / Fabien THOMAS (writer, director, actor).

Production: Compagnie A demain j’espère / Co-productions: La Copary 55 (co-production, residency, pre-purchase), La Passerelle 63 (co-production, residency, pre-purchase) / Support: Théâtre de l’Unité 25 (residency for writing and creation), Association Du bitume et des plumes 25 (pre-purchase), Poitiers Jeunes 54 (creative residency), La Sarbacane 25 (pre-purchase), Ségal?Arts 46 (pre-purchase), Syndicat SUD 25 (pre-purchase) Pays de Revigny Community of Municipalities (Copary) / Funding: (secured) Bourgogne-Franche-Comté Region (writing grants and production grants), City of Besançon (writing grant) / Funding (pending): City of Besançon (production grant)

Reservations recommended by phone or email at culture@copary.fr (or on the day of the event only at 07 84 45 43 49 after office hours on Friday). Please note: limited seating.

In partnership with the municipality of Laheycourt and CS2L.

L’événement Théâtre Le Grand Blanc Laheycourt a été mis à jour le 2026-09-02 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE