Informations pratiques

Martiel

Théâtre Le Kid de Hippolyte Wouters ANNULÉ

Elbes Martiel Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-09

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Une pièce en vers et en verlan !

Hippolyte Wouters vous propose de faire connaissance avec les enfants de Rodrigue et Chimène dans Le kid, une pièce de théâtre moderne accessible à toute la famille.

Le Kid est un spectacle d’Hippolyte Wouters, où il est question de suivre les tribulations de Chimène et Rodrigue après la fin de la pièce du Cid de Corneille. Ces personnages continuent dès lors à nous interpeller et à titiller notre imaginaire. Que deviennent-ils ? Sont-ils heureux ? Ont-ils des enfants ? S’aiment-ils toujours ? Un spectacle familial!

Autant de questions taraudantes et vaines. Les aléas que vont rencontrer les uns et les autres feront rire un large public autour des questions de conflit de génération.

Hippolyte Wouters joue avec l’imaginaire du héros classique, à mi-chemin entre le Cid et son fils, le Kid enfant de notre siècle, qui tente de se frayer un destin au milieu de ces personnages immortels !

Mais là où Corneille magnifie l’honneur et la grandeur tragique, Wouters désamorce le mythe par l’humour. Le duel devient verbal, l’héroïsme se fissure, et la figure du héros est gentiment mise à nu pour permettre à Chimène de faire sa place. On ne combat plus pour l’honneur on débat, on doute, on ironise !

Durée 60 minutes. 10 .

Elbes Martiel 12200 Aveyron Occitanie jodelarth@gmail.com

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English :

A play in verse and slang!

Hippolyte Wouters introduces you to Rodrigue and Chimène’s children in Le kid, a modern play for the whole family.

L’événement Théâtre Le Kid de Hippolyte Wouters ANNULÉ Martiel a été mis à jour le 2026-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)