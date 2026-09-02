Théâtre Le malade imaginaire en La majeur Back Step Théâtre Vichy

Informations pratiques

Vichy

Théâtre Le malade imaginaire en La majeur

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy Allier

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 17:00:00

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-13 2026-11-14 2026-11-15

L’adaptation musicale du chef d’oeuvre de Molière.

.

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 84 contact@vichydestinations.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The musical adaptation of Molière’s masterpiece.

L’événement Théâtre Le malade imaginaire en La majeur Vichy a été mis à jour le 2026-09-02 par Vichy Destinations