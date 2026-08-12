Informations pratiques

Dompierre-les-Églises

Théâtre Le médecin malgré lui

Château de Dompierre Dompierre-les-Églises Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Une scène simple, une troupe d’acteurs et un public réuni chacun apportant sa chaise pour recréer l’atmosphère d’un festival en plein air animé. Inspirée par l’esprit du théâtre ambulant de Molière, cette joyeuse production utilise costumes, masques et maquillage extravagant pour donner vie à l’une de ses comédies les plus célèbres. Un spectacle vibrant et accessible qui célèbre le théâtre comme une expérience partagée par tous. .

Château de Dompierre Dompierre-les-Églises 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 34 73 41 contact@chateau-de-dompierre.com

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English : Théâtre Le médecin malgré lui

L’événement Théâtre Le médecin malgré lui Dompierre-les-Églises a été mis à jour le 2026-08-12 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin