Théâtre Le médecin malgré lui Dompierre-les-Églises
dimanche 20 septembre 2026 · Dompierre-les-Églises
Informations pratiques
Dompierre-les-Églises
Théâtre Le médecin malgré lui
Château de Dompierre Dompierre-les-Églises Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20 17:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Une scène simple, une troupe d’acteurs et un public réuni chacun apportant sa chaise pour recréer l’atmosphère d’un festival en plein air animé. Inspirée par l’esprit du théâtre ambulant de Molière, cette joyeuse production utilise costumes, masques et maquillage extravagant pour donner vie à l’une de ses comédies les plus célèbres. Un spectacle vibrant et accessible qui célèbre le théâtre comme une expérience partagée par tous. .
Château de Dompierre Dompierre-les-Églises 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 34 73 41 contact@chateau-de-dompierre.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre Le médecin malgré lui
L’événement Théâtre Le médecin malgré lui Dompierre-les-Églises a été mis à jour le 2026-08-12 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin