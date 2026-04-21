Théâtre le Père Noël est une ordure Campénéac
Théâtre le Père Noël est une ordure Campénéac samedi 28 novembre 2026.
Campénéac
Théâtre le Père Noël est une ordure
Salle polyvalente Campénéac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 20:00:00
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Ne manquez pas le spectacle Le Père Noël est une ordure , présenté par la Compagnie Les 3 Points. Rendez-vous à la salle polyvalente de Campénéac à 20h pour une soirée pleine d’humour et de bonne humeur ! .
Salle polyvalente Campénéac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 40 39
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English :
L’événement Théâtre le Père Noël est une ordure Campénéac a été mis à jour le 2026-04-21 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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