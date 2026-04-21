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Théâtre le Père Noël est une ordure Campénéac

Théâtre le Père Noël est une ordure Campénéac samedi 28 novembre 2026.

Adresse : Salle polyvalente

Ville : 56800 Campénéac

Département : Morbihan

Début : samedi 28 novembre 2026

Fin : samedi 28 novembre 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Campénéac

Théâtre le Père Noël est une ordure

Salle polyvalente Campénéac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 20:00:00
fin : 2026-11-28

Date(s) :
2026-11-28

Ne manquez pas le spectacle Le Père Noël est une ordure , présenté par la Compagnie Les 3 Points. Rendez-vous à la salle polyvalente de Campénéac à 20h pour une soirée pleine d’humour et de bonne humeur !   .

Salle polyvalente Campénéac 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 40 39 

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English :

L’événement Théâtre le Père Noël est une ordure Campénéac a été mis à jour le 2026-04-21 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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