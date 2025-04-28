Théâtre Le Prénom Locminé

Théâtre Le Prénom

Salle de la Maillette, rue des Vénêtes Locminé Morbihan

Début : 2026-01-16 20:30:00

fin : 2026-01-16

2026-01-16

Vincent (CARTMAN), la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à dîner chez Elisabeth et Pierre (JEAN LUC LEMOINE), sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance.

En attendant l’arrivée d’Anna , sa jeune épouse éternellement en retard, on le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur générale…

Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos.

Avec: Cartman, Jean-Luc Lemoine, Aurélia Ciattoni, Laurence Pierre et François Raison

Pièce de: Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière

Mise en scène: Eric Laugérias

Spectacle Yakabreizh, billetterie en vente à l’office de tourisme à Locminé. 43€ la place. .

Salle de la Maillette, rue des Vénêtes Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 49 06

