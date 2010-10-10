Théâtre le repas des fauves Salle des fêtes Marans
Théâtre le repas des fauves Salle des fêtes Marans samedi 9 mai 2026.
Marans
Théâtre le repas des fauves
Salle des fêtes Rue de Bordeaux Marans Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:30:00
fin : 2026-05-09 00:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Le Théâtre… Une fête ! , les Baladins de Breuil-Magné proposent une pièce de théâtre consacrée aux arts dramatiques »Le repas des fauves », par Vahé Katcha.
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Salle des fêtes Rue de Bordeaux Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 33 13 06
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English :
Theater? Une fête! , the Baladins de Breuil-Magné present a play dedicated to the dramatic arts, Le repas des fauves , by Vahé Katcha.
L’événement Théâtre le repas des fauves Marans a été mis à jour le 2026-04-30 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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