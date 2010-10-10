Théâtre le repas des fauves Salle des fêtes Marans

Marans

Théâtre le repas des fauves

Salle des fêtes Rue de Bordeaux Marans Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:30:00

fin : 2026-05-09 00:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Le Théâtre… Une fête ! , les Baladins de Breuil-Magné proposent une pièce de théâtre consacrée aux arts dramatiques »Le repas des fauves », par Vahé Katcha.

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Salle des fêtes Rue de Bordeaux Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 33 13 06

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English :

Theater? Une fête! , the Baladins de Breuil-Magné present a play dedicated to the dramatic arts, Le repas des fauves , by Vahé Katcha.

L’événement Théâtre le repas des fauves Marans a été mis à jour le 2026-04-30 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin