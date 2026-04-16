Vide grenier Salle polyvalente Marans

Marans

Vide grenier

Salle polyvalente Rue de Bordeaux Marans Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 09:00:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Vide grenier organisé dans le cadre de la manifestation Soyez Marans en fête! .

Exposants 3,00€ le mètre linéaire.

Animation et restauration sur place.

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Salle polyvalente Rue de Bordeaux Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 23 32 15 soyezmarans@gmail.com

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English :

Garage sale organized as part of the Soyez Marans en fête!

Stallholders: 3.00? per linear metre.

Entertainment and catering on site.

L’événement Vide grenier Marans a été mis à jour le 2026-04-16 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin