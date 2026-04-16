Vide grenier Salle polyvalente Marans
Vide grenier Salle polyvalente Marans dimanche 26 juillet 2026.
Marans
Vide grenier
Salle polyvalente Rue de Bordeaux Marans Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 09:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Vide grenier organisé dans le cadre de la manifestation Soyez Marans en fête! .
Exposants 3,00€ le mètre linéaire.
Animation et restauration sur place.
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Salle polyvalente Rue de Bordeaux Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 23 32 15 soyezmarans@gmail.com
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English :
Garage sale organized as part of the Soyez Marans en fête!
Stallholders: 3.00? per linear metre.
Entertainment and catering on site.
L’événement Vide grenier Marans a été mis à jour le 2026-04-16 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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