Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide grenier Salle polyvalente Marans

Vide grenier Salle polyvalente Marans dimanche 26 juillet 2026.

Lieu : Salle polyvalente

Adresse : Rue de Bordeaux

Ville : 17230 Marans

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Marans

Vide grenier

Salle polyvalente Rue de Bordeaux Marans Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 09:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :
2026-07-26

Vide grenier organisé dans le cadre de la manifestation Soyez Marans en fête! .
Exposants 3,00€ le mètre linéaire.
Animation et restauration sur place.
  .

Salle polyvalente Rue de Bordeaux Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 23 32 15  soyezmarans@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Garage sale organized as part of the Soyez Marans en fête!
Stallholders: 3.00? per linear metre.
Entertainment and catering on site.

L’événement Vide grenier Marans a été mis à jour le 2026-04-16 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

À voir aussi à Marans (Charente-Maritime)