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Mercredi, c’est concert ! avec OTUS Place Ernest Cognacq Marans

Mercredi, c’est concert ! avec OTUS Place Ernest Cognacq Marans mercredi 29 juillet 2026.

Lieu : Place Ernest Cognacq

Adresse : Jardins de l'Hôtel de Ville

Ville : 17230 Marans

Département : Charente-Maritime

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Marans

Mercredi, c’est concert ! avec OTUS

Place Ernest Cognacq Jardins de l’Hôtel de Ville Marans Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 20:00:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Ce soir, chansons françaises avec le groupe OTUS.
Ces passionnés de musique revisitent des chansons françaises festives et dansantes.
Buvette et restauration par l’APEL Marie-Eustelle de Marans.
En accès libre.
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Place Ernest Cognacq Jardins de l’Hôtel de Ville Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 87 08 75  culture2@ville-marans.fr

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English :

Tonight, French songs with the band OTUS.
These music enthusiasts put their own spin on festive, danceable French songs.
Refreshments and food provided by the APEL Marie-Eustelle of Marans.
Free admission.

L’événement Mercredi, c’est concert ! avec OTUS Marans a été mis à jour le 2026-06-16 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

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