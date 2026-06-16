Mercredi, c’est concert ! avec OTUS Place Ernest Cognacq Marans

Marans

Mercredi, c’est concert ! avec OTUS

Place Ernest Cognacq Jardins de l’Hôtel de Ville Marans Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 20:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Ce soir, chansons françaises avec le groupe OTUS.

Ces passionnés de musique revisitent des chansons françaises festives et dansantes.

Buvette et restauration par l’APEL Marie-Eustelle de Marans.

En accès libre.

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Place Ernest Cognacq Jardins de l’Hôtel de Ville Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 87 08 75 culture2@ville-marans.fr

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English :

Tonight, French songs with the band OTUS.

These music enthusiasts put their own spin on festive, danceable French songs.

Refreshments and food provided by the APEL Marie-Eustelle of Marans.

Free admission.

L’événement Mercredi, c’est concert ! avec OTUS Marans a été mis à jour le 2026-06-16 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin