Mercredi, c’est concert ! avec OTUS Place Ernest Cognacq Marans
Mercredi, c’est concert ! avec OTUS Place Ernest Cognacq Marans mercredi 29 juillet 2026.
Marans
Mercredi, c’est concert ! avec OTUS
Place Ernest Cognacq Jardins de l’Hôtel de Ville Marans Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 20:00:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Ce soir, chansons françaises avec le groupe OTUS.
Ces passionnés de musique revisitent des chansons françaises festives et dansantes.
Buvette et restauration par l’APEL Marie-Eustelle de Marans.
En accès libre.
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Place Ernest Cognacq Jardins de l’Hôtel de Ville Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 87 08 75 culture2@ville-marans.fr
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English :
Tonight, French songs with the band OTUS.
These music enthusiasts put their own spin on festive, danceable French songs.
Refreshments and food provided by the APEL Marie-Eustelle of Marans.
Free admission.
L’événement Mercredi, c’est concert ! avec OTUS Marans a été mis à jour le 2026-06-16 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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