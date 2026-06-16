Halle Aux Artistes Artistes locaux et assos Place des Halles Marans lundi 27 juillet 2026.

Marans

Halle Aux Artistes Artistes locaux et assos

Place des Halles La Halle aux poissons Marans Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-27

Plongez au cœur de l’art sous toutes ses formes. Plusieurs artistes se succéderont pour vous faire découvrir leur univers et leur savoir-faire.

Cette semaine Exposition collective d’artistes locaux et d’associations

En accès libre

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Place des Halles La Halle aux poissons Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 87 08 75 culture2@ville-marans.fr

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English :

Immerse yourself in the heart of art in all its forms. A variety of artists will take the stage to introduce you to their worlds and their craft.

This week: Group exhibition featuring local artists and organizations

Free admission

L’événement Halle Aux Artistes Artistes locaux et assos Marans a été mis à jour le 2026-06-16 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin