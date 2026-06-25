Bal traditionnel Marans Dans Trad Place des Halles Marans
Bal traditionnel Marans Dans Trad Place des Halles Marans jeudi 16 juillet 2026.
Marans
Bal traditionnel Marans Dans Trad
Place des Halles Marché couvert Marans Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:45:00
fin : 2026-09-16
Date(s) :
2026-07-16 2026-08-20 2026-09-16
L’association Marans Danse Trad’ vous propose un bal de musiques traditionnelles tous les 3ème jeudi du mois.
Gratuit.
Le 20 août, rendez-vous dès 17h au Bistrot des Halles pour une visite guidée commentée de Marans.
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Place des Halles Marché couvert Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 62 87 08 chapitreau.christian@orange.fr
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English :
The Marans Danse Trad’ association invites you to a traditional music dance every third Thursday of the month.
Free.
On August 20, meet at 5 p.m. at the Bistrot des Halles for a guided tour of Marans with commentary.
L’événement Bal traditionnel Marans Dans Trad Marans a été mis à jour le 2026-06-25 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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