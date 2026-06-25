Bal traditionnel Marans Dans Trad Place des Halles Marans

Marans

Bal traditionnel Marans Dans Trad

Place des Halles Marché couvert Marans Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 20:45:00

fin : 2026-09-16

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-20 2026-09-16

L’association Marans Danse Trad’ vous propose un bal de musiques traditionnelles tous les 3ème jeudi du mois.

Gratuit.

Le 20 août, rendez-vous dès 17h au Bistrot des Halles pour une visite guidée commentée de Marans.

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Place des Halles Marché couvert Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 62 87 08 chapitreau.christian@orange.fr

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English :

The Marans Danse Trad’ association invites you to a traditional music dance every third Thursday of the month.

Free.

On August 20, meet at 5 p.m. at the Bistrot des Halles for a guided tour of Marans with commentary.

L’événement Bal traditionnel Marans Dans Trad Marans a été mis à jour le 2026-06-25 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin