Halle Aux Artistes Exposition collective Place des Halles Marans
Halle Aux Artistes Exposition collective Place des Halles Marans lundi 13 juillet 2026.
Marans
Halle Aux Artistes Exposition collective
Place des Halles La Halle aux poissons Marans Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-13
Plongez au cœur de l’art sous toutes ses formes. Plusieurs artistes se succéderont pour vous faire découvrir leur univers et leur savoir-faire.
Cette semaine peintures, sculptures et photographies
En accès libre.
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Place des Halles La Halle aux poissons Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 87 08 75 culture2@ville-marans.fr
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English :
Immerse yourself in the heart of art in all its forms. A variety of artists will take the stage to introduce you to their worlds and their craft.
This week: paintings, sculptures, and photographs
Free admission.
L’événement Halle Aux Artistes Exposition collective Marans a été mis à jour le 2026-06-16 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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