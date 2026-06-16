Marans

Fête nationale

Place du marché Marans Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 21:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Venez célébrer la fête Nationale à Marans.

De nombreuses animations gratuites sont proposées.

Buvette tenue par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Marans.

.

Place du marché Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 87 08 75 culture2@ville-marans.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come celebrate National Day in Marans.

There will be plenty of free activities.

A refreshment stand run by the Marans Firefighters’ Association.

L’événement Fête nationale Marans a été mis à jour le 2026-06-16 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin