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Fête nationale Marans

Fête nationale Marans lundi 13 juillet 2026.

Adresse : Place du marché

Ville : 17230 Marans

Département : Charente-Maritime

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Marans

Fête nationale

Place du marché Marans Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 21:00:00
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Venez célébrer la fête Nationale à Marans.
De nombreuses animations gratuites sont proposées.
Buvette tenue par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Marans.
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Place du marché Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 87 08 75  culture2@ville-marans.fr

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English :

Come celebrate National Day in Marans.
There will be plenty of free activities.
A refreshment stand run by the Marans Firefighters’ Association.

L’événement Fête nationale Marans a été mis à jour le 2026-06-16 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

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