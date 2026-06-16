Fête nationale Marans
Fête nationale Marans lundi 13 juillet 2026.
Marans
Fête nationale
Place du marché Marans Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 21:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Venez célébrer la fête Nationale à Marans.
De nombreuses animations gratuites sont proposées.
Buvette tenue par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Marans.
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Place du marché Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 87 08 75 culture2@ville-marans.fr
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English :
Come celebrate National Day in Marans.
There will be plenty of free activities.
A refreshment stand run by the Marans Firefighters’ Association.
L’événement Fête nationale Marans a été mis à jour le 2026-06-16 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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