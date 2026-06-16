Mercredi, c’est concert ! avec AINSI FON FON FONK Place Ernest Cognacq Marans
Mercredi, c’est concert ! avec AINSI FON FON FONK Place Ernest Cognacq Marans mercredi 15 juillet 2026.
Marans
Mercredi, c’est concert ! avec AINSI FON FON FONK
Place Ernest Cognacq Jardins de l’Hôtel de Ville Marans Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 20:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Ce soir, musiques funk avec le groupe Ainsi Fon Fon Fonk.
Pour se shampouiner positivement le tête des idées noires.
Buvette et restauration par l’APEL Marie-Eustelle de Marans.
En accès libre.
.
Place Ernest Cognacq Jardins de l’Hôtel de Ville Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 87 08 75 culture2@ville-marans.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Tonight, funk music with the band Ainsi Fon Fon Fonk.
To wash away those dark thoughts and clear your mind.
Refreshments and food provided by the Marie-Eustelle APEL in Marans.
Free admission.
L’événement Mercredi, c’est concert ! avec AINSI FON FON FONK Marans a été mis à jour le 2026-06-16 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
À voir aussi à Marans (Charente-Maritime)
- Fête de la Musique Salle polyvalente Marans 19 juin 2026
- Concert de la classe de chant Salle des fêtes Le Théâtre Marans 1 juillet 2026
- Halle Aux Artistes Exposition collective Place des Halles Marans 13 juillet 2026
- Fête nationale Marans 13 juillet 2026
- Marchés nocturnes Marans 16 juillet 2026