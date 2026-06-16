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Halle Aux Artistes Expo d’Art Place des Halles Marans

Halle Aux Artistes Expo d’Art Place des Halles Marans lundi 20 juillet 2026.

Lieu : Place des Halles

Adresse : La Halle aux poissons

Ville : 17230 Marans

Département : Charente-Maritime

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Tarif :

Marans

Halle Aux Artistes Expo d’Art

Place des Halles La Halle aux poissons Marans Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-20

Plongez au cœur de l’art sous toutes ses formes. Plusieurs artistes se succéderont pour vous faire découvrir leur univers et leur savoir-faire.
Cette semaine Exposition collective Expo d’Art
En accès libre.
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Place des Halles La Halle aux poissons Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 87 08 75  culture2@ville-marans.fr

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English :

Immerse yourself in the heart of art in all its forms. A variety of artists will take the stage to introduce you to their worlds and their craft.
This week: Group exhibition Expo d’Art
Free admission.

L’événement Halle Aux Artistes Expo d’Art Marans a été mis à jour le 2026-06-16 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

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