Concert de la classe de chant Salle des fêtes Le Théâtre Marans
Concert de la classe de chant Salle des fêtes Le Théâtre Marans mercredi 1 juillet 2026.
Marans
Concert de la classe de chant
Salle des fêtes Le Théâtre 1 rue de Bordeaux Marans Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 19:00:00
fin : 2026-07-01
Date(s) :
2026-07-01
L’École de Musique Actuelles de Marans vous invite à sa soirée concert de la classe de chant.
Buffet et buvette.
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Salle des fêtes Le Théâtre 1 rue de Bordeaux Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 35 08 54 manue.delbano@sfr.fr
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English :
The École de Musique Actuelles de Marans invites you to its singing class concert.
Buffet and refreshments.
L’événement Concert de la classe de chant Marans a été mis à jour le 2026-05-06 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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