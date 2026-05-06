Concert de la classe de chant Salle des fêtes Le Théâtre Marans

Marans

Concert de la classe de chant

Salle des fêtes Le Théâtre 1 rue de Bordeaux Marans Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 19:00:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

L’École de Musique Actuelles de Marans vous invite à sa soirée concert de la classe de chant.

Buffet et buvette.

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Salle des fêtes Le Théâtre 1 rue de Bordeaux Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 35 08 54 manue.delbano@sfr.fr

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English :

The École de Musique Actuelles de Marans invites you to its singing class concert.

Buffet and refreshments.

L’événement Concert de la classe de chant Marans a été mis à jour le 2026-05-06 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin