La Nuit des Vieux Gréements Place du port Marans vendredi 3 juillet 2026.

Marans

La Nuit des Vieux Gréements

Place du port Place du Port de Marans Marans Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 17:30:00

fin : 2026-07-03 00:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Après avoir sillonné le Pertuis Breton, 30 Vieux Gréements feront escale à Marans le 3 Juillet en soirée. Concerts, animations, restauration, parade nocturne des Vieux Gréements dans le port, son et lumière. Spectacle et concerts gratuits

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Place du port Place du Port de Marans Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 83 00 50 asso93tape-cul@gmail.com

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English :

After sailing through the Pertuis Breton, 30 Vieux Grémements will stop in Marans on the evening of July 3. Concerts, entertainment, food and drink, a nighttime parade of the Vieux Grémements in the harbor, and a sound-and-light show. Free shows and concerts

L’événement La Nuit des Vieux Gréements Marans a été mis à jour le 2026-06-23 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin