Mercredi, c’est concert ! avec GUILTY PLEASURE Marans
Mercredi, c’est concert ! avec GUILTY PLEASURE Marans mercredi 8 juillet 2026.
Marans
Mercredi, c’est concert ! avec GUILTY PLEASURE
Place du Marché Marans Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 20:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Ce soir, soirée rock’n roll avec le groupe Guily Pleasure. Des morceaux légendaires de la pop et du disco mis à la sauce rock’n roll.
Buvette et restauration par l’Amicale du Rugby de Marans.
En accès libre.
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Place du Marché Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 87 08 75 culture2@ville-marans.fr
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English :
Tonight, it’s rock ‘n’ roll night with the band Guily Pleasure. Legendary pop and disco hits given a rock ‘n’ roll twist.
Refreshments and food provided by the Marans Rugby Club.
Free admission.
L’événement Mercredi, c’est concert ! avec GUILTY PLEASURE Marans a été mis à jour le 2026-06-16 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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