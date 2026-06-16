Marans

Mercredi, c’est concert ! avec GUILTY PLEASURE

Place du Marché Marans Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 20:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Ce soir, soirée rock’n roll avec le groupe Guily Pleasure. Des morceaux légendaires de la pop et du disco mis à la sauce rock’n roll.

Buvette et restauration par l’Amicale du Rugby de Marans.

En accès libre.

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Place du Marché Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 87 08 75 culture2@ville-marans.fr

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English :

Tonight, it’s rock ‘n’ roll night with the band Guily Pleasure. Legendary pop and disco hits given a rock ‘n’ roll twist.

Refreshments and food provided by the Marans Rugby Club.

Free admission.

L’événement Mercredi, c’est concert ! avec GUILTY PLEASURE Marans a été mis à jour le 2026-06-16 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin