Le ChapFest Marans
Le ChapFest Marans samedi 4 juillet 2026.
Marans
Le ChapFest
Le Vieil Ormeau Marans Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 11:30:00
fin : 2026-07-04 01:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Marans va vibrer au rythme du Chapfest !
Une soirée de folie vous attend avec des artistes incroyables, une ambiance survoltée et plein de surprises.
Au programme concerts, stands de nourriture, tournoi de volley et animations en plein air.
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Le Vieil Ormeau Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine chapfest.event@gmail.com
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English :
Marans is going to rock to the beat of Chapfest!
A wild night awaits you, featuring incredible artists, a high-energy atmosphere, and plenty of surprises.
On the program: concerts, food stands, a volleyball tournament, and outdoor activities.
L’événement Le ChapFest Marans a été mis à jour le 2026-06-24 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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