Soyez Marans fête ses 10 ans ! Salle polyvalente Marans samedi 25 juillet 2026.

Marans

Soyez Marans fête ses 10 ans !

Salle polyvalente Rue de Bordeaux Marans Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

Exposition avicole par la SAAS, vente de volailles, soirée guinguette, vide grenier, animations pour petits et grands.

Buvette et restauration sur place.

En partenariat avec la confrérie de la poule de Marans.

Entrée gratuite.

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Salle polyvalente Rue de Bordeaux Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 23 32 15 soyezmarans@gmail.com

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English :

Poultry exhibition by the SAAS, poultry sale, open-air dance party, yard sale, and activities for all ages.

Refreshments and food available on site.

In partnership with the Marans Chicken Guild.

Free admission.

L’événement Soyez Marans fête ses 10 ans ! Marans a été mis à jour le 2026-06-16 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin