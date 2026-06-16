Halle aux artistes Expo Photos Place des Halles Marans
Halle aux artistes Expo Photos Place des Halles Marans lundi 3 août 2026.
Marans
Halle aux artistes Expo Photos
Place des Halles La Halle aux poissons Marans Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-03
Plongez au cœur de l’art sous toutes ses formes. Plusieurs artistes se succéderont pour vous faire découvrir leur univers et leur savoir-faire.
Cette semaine Exposition collective 100% photos.
En accès libre.
.
Place des Halles La Halle aux poissons Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 87 08 75 culture2@ville-marans.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Immerse yourself in the heart of art in all its forms. A variety of artists will take the stage to introduce you to their worlds and their craft.
This week: Group exhibition featuring 100% photography.
Free admission.
L’événement Halle aux artistes Expo Photos Marans a été mis à jour le 2026-06-16 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
À voir aussi à Marans (Charente-Maritime)
- Fête de la Musique Salle polyvalente Marans 19 juin 2026
- Concert de la classe de chant Salle des fêtes Le Théâtre Marans 1 juillet 2026
- Marchés nocturnes Marans 16 juillet 2026
- Soyez Marans fête ses 10 ans ! Salle polyvalente Marans 25 juillet 2026
- Vide grenier Salle polyvalente Marans 26 juillet 2026