Théâtre » Le Vallon »

Théâtre L’Entr’Deux 3, rue de la Cure Imphy Nièvre

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Début : 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07 21:30:00

2026-03-07

Théâtre amateur

L’intrigue nous plonge dans un week-end fatidique au Vallon, propriété des Angkatell, dans l’Angleterre bourgeoise du XXème. Hercule Poirot aurait-il enfin trouvé un adversaire à sa mesure ?

D’après le roman de Agatha Christie .

Théâtre L’Entr’Deux 3, rue de la Cure Imphy 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 15 60 arecti@gmail.com

