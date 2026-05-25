Théâtre Les allumeuses, étrangleuses de Alain Rivolet salle municipale Eugène Le Roy Le Bugue

Le Bugue

Théâtre Les allumeuses, étrangleuses de Alain Rivolet

salle municipale Eugène Le Roy Allée Paul-Jean Souriau Le Bugue Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:30:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

20h30. Dans un établissement spécial, l’arrivée d’un nouveau directeur provoque une suite de quiproquos loufoques et troublants. Sur réservation. 10€

La scène se passe dans un Etablissement Spécial. Au début de la pièce, une femme de service forme une plus jeune dans le métier. La Directrice quitte ses fonctions dans la journée pour laisser la place à un homme. Deux patientes Denise et Suzanne se retrouvent soudain confrontées avec ce nouveau Directeur à moins qu’il ne s’agisse d’un dangereux maniaque violeur étrangleur évadé de la Maison d’en face.

Tout au long de la pièce, la confusion entre ces deux hommes règne et les mettent dans des situations troublantes.

La Directrice vit également un départ tumultueux. L’ensemble sert des attitudes loufoques, drôles et parfois touchantes. Tout se termine bien.

Sur réservation .

salle municipale Eugène Le Roy Allée Paul-Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 49 60 85 vezereenscene@orange.fr

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English : Théâtre Les allumeuses, étrangleuses de Alain Rivolet

20h30. In a special establishment, the arrival of a new director provokes a series of zany and disturbing misunderstandings. Reservations required. 10?

L’événement Théâtre Les allumeuses, étrangleuses de Alain Rivolet Le Bugue a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère