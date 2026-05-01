Théâtre Les Baladins Faites comme chez vous Saint-Fréjoux
Théâtre Les Baladins Faites comme chez vous Saint-Fréjoux samedi 23 mai 2026.
Saint-Fréjoux
Théâtre Les Baladins Faites comme chez vous
Grange en chaume Saint-Fréjoux Corrèze
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Une comédie déjantée
Un boulevard moderne sur fond d’enquête policière. Une famille pour le moins extravagante dont l’appartement a été pris pour planque par deux flics incompétents se retrouve au centre d’une affaire de trafic d’œuvres d’art.
Nathalie et Alain s’apprêtent à sortir pour aller fêter l’anniversaire de ce dernier au restaurant, quand deux flics incompétents font intrusion chez eux afin de prendre leur appartement pour planque. Ils se retrouvent alors au centre d’une affaire de trafic d’œuvres d’art ! Mais entre une famille loufoque et quelques rebondissements inattendus, l’enquête ne va pas se dérouler exactement comme prêvue……..
Buvette .
Grange en chaume Saint-Fréjoux 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 90 91 10 clan.gorrand@gmail.com
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English : Théâtre Les Baladins Faites comme chez vous
L’événement Théâtre Les Baladins Faites comme chez vous Saint-Fréjoux a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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