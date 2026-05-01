Saint-Fréjoux

Théâtre Les Baladins Faites comme chez vous

Grange en chaume Saint-Fréjoux Corrèze

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Une comédie déjantée

Un boulevard moderne sur fond d’enquête policière. Une famille pour le moins extravagante dont l’appartement a été pris pour planque par deux flics incompétents se retrouve au centre d’une affaire de trafic d’œuvres d’art.

Nathalie et Alain s’apprêtent à sortir pour aller fêter l’anniversaire de ce dernier au restaurant, quand deux flics incompétents font intrusion chez eux afin de prendre leur appartement pour planque. Ils se retrouvent alors au centre d’une affaire de trafic d’œuvres d’art ! Mais entre une famille loufoque et quelques rebondissements inattendus, l’enquête ne va pas se dérouler exactement comme prêvue……..

Buvette .

Grange en chaume Saint-Fréjoux 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 90 91 10 clan.gorrand@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Les Baladins Faites comme chez vous

L’événement Théâtre Les Baladins Faites comme chez vous Saint-Fréjoux a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de Haute Corrèze