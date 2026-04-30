Théâtre Le Bastringue Le dîner de Condé Saint-Fréjoux
Théâtre Le Bastringue Le dîner de Condé Saint-Fréjoux samedi 26 septembre 2026.
Saint-Fréjoux
Théâtre Le Bastringue Le dîner de Condé
Grange en chaume Saint-Fréjoux Corrèze
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:30:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Le dîner de Condé
Une pièce de Sandrine Campese
Mise en scène de Carine DuBois
Le Grand Condé, tombé en disgrâce, espère regagner les faveurs de son cousin Louis XIV en le conviant, lui et sa cour, en son château de Chantilly pour trois jours de festivités. Deux mille couverts doivent être prêts en un temps record. Afin d’organiser cette somptueuse réception, Condé peut compter sur la crème des maîtres d’hôtel François Vatel. Mais ce dernier, flanqué d’une équipe incontrôlable, n’est pas au bout de ses surprises. Entre coups tordus et coups du sort, les préparatifs s’avèrent plus tumultueux que prévu… Le Grand Condé rentrera-t-il en grâce ? Vatel parviendra-t-il à relever le défi ? Et à quel prix ? Une comédie (hystérique) historique qui nous plonge dans les coulisses de la grande cuisine française du XVIIe siècle et rend hommage à un personnage au destin except
Buvette sur place .
Grange en chaume Saint-Fréjoux 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 90 91 10 clan.gorrand@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre Le Bastringue Le dîner de Condé
L’événement Théâtre Le Bastringue Le dîner de Condé Saint-Fréjoux a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
À voir aussi à Saint-Fréjoux (Corrèze)
- Théâtre Les Baladins Faites comme chez vous Saint-Fréjoux 23 mai 2026
- Balade dans les jardins, Jardin d’Arsac, Saint-Fréjoux 6 juin 2026
- Vues diverses au jardin, Jardin d’Arsac, Saint-Fréjoux 6 juin 2026
- Concert Son nom était Dassin Saint-Fréjoux 5 septembre 2026