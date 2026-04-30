Saint-Fréjoux

Théâtre Le Bastringue Le dîner de Condé

Grange en chaume Saint-Fréjoux Corrèze

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:30:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Le dîner de Condé

Une pièce de Sandrine Campese

Mise en scène de Carine DuBois

Le Grand Condé, tombé en disgrâce, espère regagner les faveurs de son cousin Louis XIV en le conviant, lui et sa cour, en son château de Chantilly pour trois jours de festivités. Deux mille couverts doivent être prêts en un temps record. Afin d’organiser cette somptueuse réception, Condé peut compter sur la crème des maîtres d’hôtel François Vatel. Mais ce dernier, flanqué d’une équipe incontrôlable, n’est pas au bout de ses surprises. Entre coups tordus et coups du sort, les préparatifs s’avèrent plus tumultueux que prévu… Le Grand Condé rentrera-t-il en grâce ? Vatel parviendra-t-il à relever le défi ? Et à quel prix ? Une comédie (hystérique) historique qui nous plonge dans les coulisses de la grande cuisine française du XVIIe siècle et rend hommage à un personnage au destin except

Buvette sur place .

Grange en chaume Saint-Fréjoux 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 90 91 10 clan.gorrand@gmail.com

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English : Théâtre Le Bastringue Le dîner de Condé

L’événement Théâtre Le Bastringue Le dîner de Condé Saint-Fréjoux a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de Haute Corrèze