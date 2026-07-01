Balade au jardin d’Arsac, Jardin d’Arsac, Saint-Fréjoux

Informations pratiques

Balade au jardin d’Arsac 19 et 20 septembre Jardin d’Arsac Corrèze

Visite libre toute la journée, visite commentée à 16h. Participation libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Le jardin d’Arsac, ou un « jardin de pays »

Reflet de la campagne de Haute-Corrèze, ce jardin simple et apaisant est un lieu privé, entièrement imaginé et entretenu par ses propriétaires.

Créé en 1986, il est depuis cultivé « à quatre mains ». Quarante ans plus tard, une exposition de photographies « avant-après » est installée sous l’abri-voitures.

Jardin d’Arsac 1 Arsac, 19200 Saint-Fréjoux Saint-Fréjoux 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 06 33 62 86 99 http://jardindarsac.canalblog.com/ https://www.facebook.com/jardindarsac/ Jardin privé. Jardin dessiné et réalisé depuis bientôt 40 ans par Gilbert et Geneviève, jardiniers amateurs. Pas d’esprit de collection. Surtout le souci de l’harmonie : le dessin initial du jardin a pensé à des chemins, allant insensiblement d’une zone à l’autre ( 13), chacune ayant leur caractère différent et a pensé également à des ouvertures sur l’environnement extérieur pour un permanent va et vient du regard. Parking à proximité pour automobiles et cars.

Le Jardin d’Arsac, ou un -jardin de pays-

©Geneviève Serve