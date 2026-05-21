Atelier d’écriture Coucou l’haïku Saint-Fréjoux
Atelier d’écriture Coucou l’haïku Saint-Fréjoux samedi 29 août 2026.
Saint-Fréjoux
Atelier d’écriture Coucou l’haïku
Saint-Fréjoux Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:30:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Atelier d’écriture Coucou l’haïku au Jardin d’Arsac sur le thème du jardin et de la nature, animé par Geneviève Serve.
Participation libre, sur réservation
Ouvert aux débutants et initiés .
Saint-Fréjoux 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 62 86 99
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English : Atelier d’écriture Coucou l’haïku
L’événement Atelier d’écriture Coucou l’haïku Saint-Fréjoux a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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