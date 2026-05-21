Saint-Fréjoux

Atelier d’écriture Coucou l’haïku

Saint-Fréjoux Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 14:30:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Atelier d’écriture Coucou l’haïku au Jardin d’Arsac sur le thème du jardin et de la nature, animé par Geneviève Serve.

Participation libre, sur réservation

Ouvert aux débutants et initiés .

Saint-Fréjoux 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 62 86 99

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English : Atelier d’écriture Coucou l’haïku

L’événement Atelier d’écriture Coucou l’haïku Saint-Fréjoux a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de Haute Corrèze