Saint-Fréjoux

Concert Son nom était Dassin

Saint-Fréjoux Corrèze

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 20:30:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

SON NOM ETAIT DASSIN interprété par le groupe L’EQUIPE A JOJO.

L’équipe à jojo revisite les chansons du célèbre et populaire Joe Dassin en allant puiser dans ses racines musicales country, ambiance western, cowboys et saloon sur des titres connus de tous pour un concert festif et une bonne dose de bonne humeur, comme Joe savait la transmettre !

Buvette sur place grange en chaume

Sur réservation fortement recommandée 06 77 90 91 10 06 70 72 07 58 .

Saint-Fréjoux 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 72 07 58 clan.gorrand@gmail.com

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English : Concert Son nom était Dassin

L’événement Concert Son nom était Dassin Saint-Fréjoux a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze