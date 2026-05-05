Concert Son nom était Dassin Saint-Fréjoux
Concert Son nom était Dassin Saint-Fréjoux samedi 5 septembre 2026.
Saint-Fréjoux
Concert Son nom était Dassin
Saint-Fréjoux Corrèze
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 20:30:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
SON NOM ETAIT DASSIN interprété par le groupe L’EQUIPE A JOJO.
L’équipe à jojo revisite les chansons du célèbre et populaire Joe Dassin en allant puiser dans ses racines musicales country, ambiance western, cowboys et saloon sur des titres connus de tous pour un concert festif et une bonne dose de bonne humeur, comme Joe savait la transmettre !
Buvette sur place grange en chaume
Sur réservation fortement recommandée 06 77 90 91 10 06 70 72 07 58 .
Saint-Fréjoux 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 72 07 58 clan.gorrand@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Son nom était Dassin
L’événement Concert Son nom était Dassin Saint-Fréjoux a été mis à jour le 2026-05-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze