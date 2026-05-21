Journées Européennes du Patrimoine Jardin d’Arsac Saint-Fréjoux
Journées Européennes du Patrimoine Jardin d’Arsac Saint-Fréjoux samedi 19 septembre 2026.
Saint-Fréjoux
Journées Européennes du Patrimoine Jardin d’Arsac
Saint-Fréjoux Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Lové dans un petit vallon entre Limousin et Auvergne, le jardin est créé par Geneviève et Gilbert Serve en 1985.
Les jardiniers amateurs l’intègrent délicatement dans la campagne environnante en privilégiant les espèces endémiques. Compte tenu du climat parfois très rude, les végétaux sont choisis pour leur résistance au froid ou à la sécheresse.
L’aventure démarre avec le dessin du jardin dont les proportions sont en harmonie avec celles de la maison d’habitation. Au fil des années et des expériences, il devient un véritable écrin pour la bâtisse.
Exposition photos pour les 40 ans du jardin avant-après
La balade est libre entre 10h et 19h (sam et dim) ou commentée (sam et dim à 16h). Ce thème des pierres sera l’objet principal de la balade commentée.
Participation libre .
Saint-Fréjoux 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 62 86 99
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English : Journées Européennes du Patrimoine Jardin d’Arsac
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Jardin d’Arsac Saint-Fréjoux a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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