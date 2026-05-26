Randonnée Eau, toi tombée du Ciel à Saint-Fréjoux Saint-Fréjoux
Randonnée Eau, toi tombée du Ciel à Saint-Fréjoux Saint-Fréjoux jeudi 20 août 2026.
Saint-Fréjoux
Randonnée Eau, toi tombée du Ciel à Saint-Fréjoux
Le Bourg Saint-Fréjoux Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 14:15:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
L’association Parmontsetparchamps organise une randonnée pédestre à Saint-Fréjoux, Eau, toi tombée du Ciel , de 9km
Départ de Champs sur Tarentaine à 13h30, Bort les Orgues (parking J Chaussures) à 13h45 et à Valiergues 14h15 .
Le Bourg Saint-Fréjoux 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 22 96 47
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English : Randonnée Eau, toi tombée du Ciel à Saint-Fréjoux
L’événement Randonnée Eau, toi tombée du Ciel à Saint-Fréjoux Saint-Fréjoux a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme de Haute Corrèze
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