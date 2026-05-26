Saint-Fréjoux

Randonnée Eau, toi tombée du Ciel à Saint-Fréjoux

Le Bourg Saint-Fréjoux Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 14:15:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

L’association Parmontsetparchamps organise une randonnée pédestre à Saint-Fréjoux, Eau, toi tombée du Ciel , de 9km

Départ de Champs sur Tarentaine à 13h30, Bort les Orgues (parking J Chaussures) à 13h45 et à Valiergues 14h15 .

Le Bourg Saint-Fréjoux 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 22 96 47

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English : Randonnée Eau, toi tombée du Ciel à Saint-Fréjoux

L’événement Randonnée Eau, toi tombée du Ciel à Saint-Fréjoux Saint-Fréjoux a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme de Haute Corrèze