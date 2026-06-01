Visite de l’église, Église Saint-Frédulphe, Saint-Fréjoux
Visite de l’église, Église Saint-Frédulphe, Saint-Fréjoux samedi 19 septembre 2026.
Visite de l’église 19 et 20 septembre Église Saint-Frédulphe Corrèze
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite libre et gratuite de l’église de Saint-Fréjoux.
Découverte de peintures murales des XVe et XVIIe siècles.
Église Saint-Frédulphe Le Bourg, 19200 Saint-Fréjoux, France Saint-Fréjoux 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine Sanctuaire rural à nef unique, transept et abside polygonale, construit à la fin de l’époque romane. Le voûtement et les archivoltes sont en plein cintre. Les chapiteaux du porche sont d’origine gothique. Deux chapelles latérales sont venues flanquer la travée du chœur au XVe siècle. La façade occidentale est percée d’un portail en plein cintre, très profond, à sept rangs d’archivoltes. Le pignon rectangulaire est percé par un clocher à trois arcades. Un clocheton d’époque moderne, couvert en zinc et de silhouette baroque, surmonte le chœur. parking à proximité
Visite libre et gratuite de l’église de Saint-Fréjoux.
©Geneviève Serve
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