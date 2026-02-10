Théâtre LES COLOCS

55 rue de Sully Amiens Somme

Tarif : 19 – 19 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 20:30:00

fin : 2026-03-07 22:00:00

Date(s) :

2026-03-05 2026-03-06 2026-03-07

Robert, un glandeur de premier choix et Jano, un benêt timide, sont montés sur la capitale pour devenir comédiens…

Fauchés, ces loosers à l’accent chantant cherchent une coloc, et plus si affinités… Mais, surprise !

C’est Jean-Phil qui débarque, un parisien extravagant, arrivant tout droit du Marais.

Ces 2 amis méridionaux étaient préparés à tout sauf à ça !

Quiproquos, surprises et crises de nerfs, tous les ingrédients du café-théâtre de boulevards sont réunis dans cette comédie, écrite par les inventeurs du genre.

Une comédie de Robert Punzano, Jean Heredia et Patrick Hernandez

Avec Jean HEREDIA, Fabien LASCOMBE et Jean-Marc KELLER

55 rue de Sully Amiens 80000 Somme Hauts-de-France comedie.amiens@gmail.com

English :

Robert, a first-rate slacker, and Jano, a shy fool, have come up to the capital to become comedians…

Broke, these losers with a lilting accent are looking for a roommate, and more if they can… But, surprise!

It’s Jean-Phil who turns up, an extravagant Parisian straight from the Marais.

These 2 southern friends were prepared for anything but this !

Quiproquos, surprises and nervous breakdowns: all the ingredients of café-théâtre de boulevards are present in this comedy, written by the inventors of the genre.

A comedy by Robert Punzano, Jean Heredia and Patrick Hernandez

With Jean HEREDIA, Fabien LASCOMBE and Jean-Marc KELLER

L’événement Théâtre LES COLOCS Amiens a été mis à jour le 2026-02-10 par OT D’AMIENS