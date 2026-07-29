Théâtre Les gros patinent bien Espace Culturel de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher
vendredi 25 septembre 2026 · Espace Culturel de la Pointe de Caux · Gonfreville-l'Orcher
Informations pratiques
Gonfreville-l’Orcher
Théâtre Les gros patinent bien
Espace Culturel de la Pointe de Caux 2 Esplanade de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Pierre Guillois et Olivier Martin -Salvan, dans un feu d’artifice de bouts de carton, invitent à un voyage imaginaire, fusion des délires d’un cabaret de cartoons et d’une épopée shakespearienne.
Il quitte les plaines du Grand Nord, maudit par une sirène pêchée par accident. Il s’évade en patins, à trottinette, en avion cartonné. Il découvre l’Ecosse, repart vers le sud à dos de mulet, assassine quelques cornemuseurs au passage, cherche l’amour, toujours.
Mais l’acteur en costume trois pièce reste assis, c’est la folie du spectacle. Son acolyte en maillot de bain s’agite autour de lui avec des centaines de morceaux de carton où sont inscrits les noms des pays, accessoires ou bestioles rencontrées.
Aventures rocambolesques déployées à force d’astuces et de gags, c’est une explosion d’idées géniales et farfelues.
Durée 1h20
A partir de 10 ans
Entrée libre, Réservation obligatoire (02 35 13 16 54) .
Espace Culturel de la Pointe de Caux 2 Esplanade de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher 76700 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 16 54
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English : Théâtre Les gros patinent bien
L’événement Théâtre Les gros patinent bien Gonfreville-l’Orcher a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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