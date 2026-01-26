Théâtre Les Sarrybiens Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne

Théâtre Les Sarrybiens

Rue des Fripiers Espace Pierre DAC de la Comète Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 15:00:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

Date(s) :

2026-03-08

Tout public

Les Sarrybiens vous présentent Sortie de boîte et C’est pour détendre .

Tous les bénéfices seront reversés au profit de l’association Vaincre la Mucoviscidose.

Billetterie à l’Office de Tourisme. .

Rue des Fripiers Espace Pierre DAC de la Comète Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est a.actionsculturelles@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Les Sarrybiens

L’événement Théâtre Les Sarrybiens Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne