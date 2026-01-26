Théâtre Les Sarrybiens Rue des Fripiers Châlons-en-Champagne
Théâtre Les Sarrybiens dimanche 8 mars 2026.
Rue des Fripiers Espace Pierre DAC de la Comète Châlons-en-Champagne
Tarif : 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
15:00:00
17:00:00
2026-03-08
Tout public
Les Sarrybiens vous présentent Sortie de boîte et C’est pour détendre .
Tous les bénéfices seront reversés au profit de l’association Vaincre la Mucoviscidose.
Billetterie à l’Office de Tourisme. .
a.actionsculturelles@orange.fr
